«Гражданский патруль» на Алтае выступил против очередей в почтовых отделениях

Новости 21.04.2020 9:52 433

В семи отделениях связи Барнаула активисты общественной организации заметили очереди. В этой связи они обратились с официальным письмом к руководству «Почты России».

«Почти возле каждого отделения очередь по двадцать человек, люди ждут по 2 часа и дольше. Клиентов обслуживает один оператор. Разобраться в этом хаосе невозможно. Горячая линия не отвечает, в главпочтамте хамят. Люди не могут получить или отправить письма и посылки. У судебных отправлений истекает срок хранения, на дом их не доставляют, а там важные документы», комментирует глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Он отметил, что к рядовым сотрудникам у общественников претензий нет Общественники считают, что необходимы дополнительные меры, которые сократят количество личных обращений в отделения.

«В очередях много пожилых людей, которые пришли получить пенсию, хотя эту услугу оказывают на дому. Тоже самое с доставкой посылок, но этими услугами люди не пользуются. Возможно, проблема в недостаточной информированности населения, — уточняет Берг.

Правозащитники просят в письме провести внутреннюю проверку в отделениях связи и принять дополнительные меры по предотвращению длинных очередей, повышающих риск распространения опасной инфекции COVID-19. Одним из предложений Гражданского патруля стало увеличение количества сотрудников, обслуживающих население непосредственно в отделениях.