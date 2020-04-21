Алтайский сенатор обеспечил роддом дезинфицирующими средствами для профилактики Covid-19

Новости 21.04.2020 12:15 235

Перинатальный центр Республики Алтай получил дезинфицирующее средство, произведенное в Республике Алтай. Инициатором выступил сенатор от Совета Федерации России Владимир Полетаев.

Ранее он обсудил потребности учреждения с сопредседателем штаба ОНФ в Республике Алтай Татьяной Суртаевой.

«На сегодняшний день средств индивидуальной защиты и антисептиков у нас достаточно. Мы обратились к Владимиру Владимировичу с просьбой создать в Перинатальном центре необходимый запас средств защиты от вируса, чтобы обеспечить его наличие на случай продления пандемии или перебоев в изготовлении или доставке. Сенатор поддержал нас и в короткий срок обеспечил финансирование», - пояснила Суртаева.

Вся партия дезинфицирующего средства для центра произведена на базе ГУП «Фармация».По словам главного врача Перинатального центра Андрея Мурыгина, в условиях пандемии расход дезинфицирующего средства значительно вырос. Медработники приняли все необходимые меры защиты пациентов: проводят санитарную обработку помещений и поверхностей, установили дополнительные дозаторы в палатах, коридорах и врачебных кабинетах.