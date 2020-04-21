Сбербанк готов предоставить кредит под 0% для ИП на выплату зарплат

Новости 21.04.2020 9:20 252

Сбербанк запустил массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.

Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых.

По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: