В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем

Новости 21.04.2020 8:40 766

В Шелаболихинском, Краснощековском и Первомайском районе действует «Особый противопожарный режим», при котором запрещены все действия с открытым огнем.

В частности на период действия такого режима запрещено посещение гражданами лесов, за исключением тех, чьи рабочие обязанности связаны с проведением времени там. Нельзя разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на любой территории, включая садовые участки, частные дома и предприятия вне зависимости от формы собственности.

Таким образом на территории трех районов региона запрещено разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы.

Напомним, на территории всего региона объявлен пожароопасный сезон с 10 апреля.