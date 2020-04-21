В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем

В Шелаболихинском, Краснощековском и Первомайском районе действует «Особый противопожарный режим», при котором запрещены все действия с открытым огнем.
В частности на период действия такого режима запрещено посещение гражданами лесов, за исключением тех, чьи рабочие обязанности связаны с проведением времени там. Нельзя разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на любой территории, включая садовые участки, частные дома и предприятия вне зависимости от формы собственности.
Таким образом на территории трех районов региона запрещено разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы.
Напомним, на территории всего региона объявлен пожароопасный сезон с 10 апреля.
«Сегодня практически на всей территории Алтайского края стоит сухая, ветреная погода. В сложившейся ситуации любой источник открытого огня может стать причиной масштабной беды, пламя по сухой траве при ветре распространяется молниеносно и практически неудержимо», - предупреждает региональное МЧС.
А лучше расстрел на месте поджога как в 20ых.