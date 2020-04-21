Режим самоизоляции, вероятно, продлится в мае

Новости 21.04.2020 8:10 1034

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Выходные дни на майские праздники длятся 8 дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая. Таким образом, возможно нерабочими будут являться все дни с 1 по 11 мая.Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В правительстве страны полагают, если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, сообщает источник издания.

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

«Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.

Развитие ситуации в регионах отстает от Москвы недели на две-три, это означает, что уровень заболеваемости может резко вырасти. Власти надеются, «что к лету эта ситуация начнет спадать».