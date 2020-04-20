Алтайские справедливороссы помогли женщине, обвинившей их в популизме

Новости 20.04.2020 19:20 48

По инициативе депутата Госдумы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева пакеты с продуктовыми наборами были доставлены в 144 семьи.

Барнаулу и пригородным поселкам досталось 60 наборов. Их развезли по краевой столице, в поселки Южный, Центральный, Лесной, Научный городок, а также Новоалтайск и Белоярск.

По словам депутата Барнаульской городской Думы от «СР» Алексея Якунина, такие наборы получили те, кто обратился в партию за помощью.

"Конечно, мы охватили лишь малую часть нуждающихся, но все, кто успел обратиться за это время, получили помощь. Люди очень благодарны и надеются, что такие акции продолжатся в будущем", – подчеркнул он.

40 наборов получили люди в Рубцовском районе. Кстати, по словам м руководителя местного отделения партии Сергея Сущевского, одна женщина в социальных сетях обвинила активистов в популизме и лжи.

«Пришлось с ней связаться и предложить помощь и ей. Таким оригинальным образом у нас продовольственный набор еще никто не получал. Большинство же из тех, кто обратился к нам, не остались без поддержки", – отмечает Сергей Сущевский. Как отметили справедливороссы, для Рубцовска, который находится в аутсайдерах по зарплатам и в принципе по обеспеченности рабочими местами, это очень актуально.

В Бийске было роздано 44 продуктовых набора. В одной из семей в благодарность активистам партии сшили гигенические маски.

«В связи с пандемией, многие жители Бийска оказались в сложной жизненной ситуации, но мы сделали акцент именно на многодетные, малообеспеченные семьи», - рассказали в партии.

В городе рассказали, что при подготовке к переходу детей на дистанционное обучение, некоторые жители взяли кредиты для приобретения компьютеров и гаджетов, чтобы дети могли полноценно учиться. Проблемы возникли также у тех, кто ранее работал неофициально. Они теперь не могут отдать ребёнка в дежурные группы. Так как там запрашивают справку с работы от родителей, что их организация не подпадает под указы президента и губернатора, и рабочий процесс у них продолжается.

Александр Терентьев заявил, что социальный и экономический кризис ударил сильнее всего по многодетным и малообеспеченным семьям.