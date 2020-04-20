Британские ученые опустили статус COVID-19 до гриппа

Новости 20.04.2020 19:00 87

По состоянию на 19 марта 2020 года, COVID-19 в Великобритании больше не считается инфекцией с тяжелыми последствиями, сообщил на своей странице в социальных сетях депутат Барнаульской гордумы, заместитель председателя комитета по социальной политике, доктор медицинских наук Алексей Маликов со ссылкой на британский правительственный сайт.

В январе 2020 года группа HCID общественного здравоохранения четырёх стран выдала промежуточную рекомендацию по классификации COVID-19 в качестве инфекционного заболевания с тяжелыми последствиями (HCID). Это было принято на основании рассмотрения критериев HCID Великобритании о вирусе и болезни в соответствии с информацией, которая была доступна на начальном этапе вспышки.

«Теперь, когда о вирусе COVID-19 стало известно гораздо больше, органы общественного здравоохранения в Великобритании проанализировали самую последнюю информацию об этой инфекции по критериям UK HCID. Они установили, что в настоящее время изменилось несколько характеристик - в частности, имеется больше информации о таком показателе, как смертность (НИЗКИЙ общий уровень), а кроме того, в настоящее время имеет место более высокая клиническая осведомленность, а также имеется чувствительный лабораторный тест, который становится всё более доступным», сообщает портал.

Консультативный комитет по опасным патогенам (ACDP) также считает, что COVID-19 больше не следует рассматривать как инфекционное заболевание с тяжелыми последствиями. Потребность в скоординированных ответных мерах сохраняется, но она вполне может быть ограничена мероприятиями, уже принятыми правительством. Случаи COVID-19 больше не находятся только в ведении центров лечения инфекционных заболеваний с тяжелыми последствиями (HCID). Все медицинские работники, занимающиеся лечением возможных и подтвержденных случаев заболевания, должны следовать обновленному Национальному руководству по инфекциям и профилактике (IPC) для COVID-19, которое заменяет все предыдущие руководства IPC для COVID-19.

Как отреагировали на заключение британских коллег специалисты других стран пока не известно.