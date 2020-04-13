Минздрав: в Алтайском крае за три месяца умерло на 700 человек меньше, чем в прошлогодний период

Новости 20.04.2020 17:10 380

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал на прошедшей 20 апреля пресс-конференции онлайн, что смертность за три месяца в Алтайском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Помощь пациентам с другими заболеваниями не прекращается, она выполняется. Сегодня по оперативной информации за три месяца этого года общая смертность в Алтайском крае снизилась относительного прошлого периода на 700 человек. Это основные категории – онкологические заболевания патологии сердечно-сосудистой системы. Мы также смотрим ситуацию с внебольничными пневмониями. В этой категории мы также фиксируем снижение уровней летальности и смертности в регионе», - заявил Попов.

Эти цифры, по мнению министра, подтверждают, что в регионе сконцентрировано внимание не только на помощи пострадавшим от коронавируса. «При этом мы в полном объеме должны оказывать людям помощь по другим патологиям», - заключил Дмитрий Попов.

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Вероятно, это ответ тем, кто ратует за восстановление плановой помощи пациентам. Как ранее сообщал Дмитрий Попов, плановый прием отменен в связи с тем. что скученность людей способствует быстрому распространению инфекции. При этом министр ранее обращался к врачам с просьбой внимателнее относится к нуждам пациентов, аргументируя, что в региональный минздрав поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи.