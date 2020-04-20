Алтайский депутат-единоросс раскритиковал «выборочные» меры самоизоляции

Новости 20.04.2020 18:15 153

Депутат Алтайского Заксобрания от фракции «Единая Россия» Сергей Писарев подверг критике распоряжение властей, при котором строительный магазин «Леруа Мерлен» работает, а Барнаульский зоопарк, принадлежащий депутату – нет. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

«Перед вами два объекта. Магазин строительных товаров и зоопарк. В зоопарке на свежем воздухе, на ветерке, где полезно дышать свежим воздухом и не прикасаться к посторонним соблюдают режим изоляции. Работники, ухаживающие за животными в масках, на входе происходит обработка рук антисептиком. И масса вопросов по поводу эффективности закрытия. А в «Леруа Марлен» яблоку негде упасть. Толпа стоит в очереди. Без масок, без обработки рук антисептиком. Позвонив в Томск, Новосибирск, где так же работают эти магазины, я понял, что решение о работе сети магазинов принималось на уровне Си Дзинь Пина. Не ниже. Ибо все пустые площади перед магазином заставлены китайскими товарами. Взывать кого-то к совести не хочу и не буду. Все и так ясно. Грустно», - написал депутат.

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Некоторые горожане поддержали позицию депутата. Нашлись и те, кто не согласился с ним. Одна из подписчиц даже обвинила депутата в беспокойстве за свой бизнес в период пандемии коронавируса.

«Вот уж от вас не ожидала такого услышать. Вы больше переживаете за безопасность людей или за чей-то работающий бизнес? Я рада, что хоть кто-то не потерял работу и есть чем платить кредиты. Я рада, что дачникам есть где подготовиться к своему сезону, который их кормит», - написала местная жительница.

Однако, депутат опроверг ее домыслы.

«Я переживаю за безопасность. Чем грамотнее мы пройдем этот период вместе, тем раньше мы все начнем работать. Китайцы были едины в своем порыве, поэтому они и победили. А у нас как всегда в России», - посетовал Писарев.

Кроме того, местные жители подняли вопрос шума в квартирах от возобновившегося ремонта, который мешает детям готовиться к ЕГЭ.