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8 алтайских медиков уехали работать в столичные госпитали для больных коронавирусом

Новости
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Эту информацию подтвердил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.  По данным Минздрава, из Алтайского края на работу в центральные регионы России уехало восемь медиков: два врача 5 средних медработника и один младший.

«Такая тенденция наблюдается в целом по России и обусловлена она тем, что в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге сформированы высокие заработные платы наряду с  ростом заболевших и большим количеством тяжелых пациентов. В Алтайском крае мы следим за этой ситуацией и смотрим, какие количество специалистов убыло за этот период», - пояснил он

На пресс-конференции была озвучена информация, что, к примеру, таким образом уехали сразу 4 специалиста из Новоалтайской железнодорожной поликлиники.

В связи с обсуждаемым вопросом, министр пояснил, что на счета медицинских организаций уже поступили стимулирующие средства, предназначенные для выплат медицинским работникам.  По заверениям министра «в заработную плату за март и апрель они будут выплачены».

Кроме того, ожидается, что средства, заявленные президентом как дополнительные выплаты для специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом также поступят в   регион. На их получение сегодня претендуют порядка 200 специалистов.  

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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