8 алтайских медиков уехали работать в столичные госпитали для больных коронавирусом

Новости 20.04.2020 16:10 529

Эту информацию подтвердил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По данным Минздрава, из Алтайского края на работу в центральные регионы России уехало восемь медиков: два врача 5 средних медработника и один младший.

«Такая тенденция наблюдается в целом по России и обусловлена она тем, что в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге сформированы высокие заработные платы наряду с ростом заболевших и большим количеством тяжелых пациентов. В Алтайском крае мы следим за этой ситуацией и смотрим, какие количество специалистов убыло за этот период», - пояснил он

На пресс-конференции была озвучена информация, что, к примеру, таким образом уехали сразу 4 специалиста из Новоалтайской железнодорожной поликлиники.

В связи с обсуждаемым вопросом, министр пояснил, что на счета медицинских организаций уже поступили стимулирующие средства, предназначенные для выплат медицинским работникам. По заверениям министра «в заработную плату за март и апрель они будут выплачены».

Кроме того, ожидается, что средства, заявленные президентом как дополнительные выплаты для специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом также поступят в регион. На их получение сегодня претендуют порядка 200 специалистов.