Коронавирус изменил планы коммунистов на празднование юбилея Ленина

Новости 20.04.2020 17:40 315

В среду, 22 апреля, коммунисты по всей стране будут праздновать памятную для них дату – 150 лет со Дня рождения Владимира Ленина. Однако, из-за всеобщей изоляции планы сторонников вождя мирового пролетариата несколько изменились.

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Вероника Лапина рассказала «Политсибру» о том, как изменились планы компартии на празднование важной даты.

«Запланированные мероприятия отменены по понятным причинам. Планировались торжественные концерты, возложения цветов, собрания. А теперь проведем флешмоб для соцсетей, где будут фото с плакатами #Ленинжив. Кто имеет возможность, вывесит флаги советского союза и портреты Ленина на балконах», - рассказала депутат.

Кроме того, по ее словам, краевой комитет партии будет подключен к трансляции из Москвы. В понедельник, 20 апреля, в честь юбилея Ленина в столице прошла международная конференция. С основным докладом выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае компартия провела торжественное шествие с возложением цветов к памятнику Ленина возле здания регионального правительства.