Прогноз развития эпидемии коронавируса на лето рассчитали в Сибирском отделении Академии наук

Новости 20.04.2020 18:30 130

На заседании межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при Сибирском отделении РАН ученые выразили сомнение в том, что летом развитие эпидемии коронавируса в России остановится. Об этом сообщила пресс-служба Института вычислительных технологий СО РАН.

«На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог (в том числе дым от лесных пожаров), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19. Наконец, само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором – пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния. Учитывая то, что такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, это повышает миграционные возможности вируса, отрывая их от миграции носителей. Предположу, что это далеко не все, что нам предстоит учесть», – отметил первый замдиректора института Андрей Юрченко.

Заместитель главного ученого секретаря Сибирского отделения РАН Юрий Аникин добавил, что любые принимаемые меры имеют свои косвенные и пока неочевидные результаты. Так, например, массовое применение различных антисептиков ускоряет появление резистентных бактериальных инфекций. А жесткие карантинные меры повышают риск того, что следующий новый штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к текущему штамму и станет возможным двойное заражение. Кроме того, он отметил, что введение жестких ограничений в каком-нибудь городе может осложнить работу предприятия, критически участвующего в производственных цепочках других регионов.

Компьютерная модель ИВМиМГ СО РАН учитывает пассажиропотоки между городами РФ, а также введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры. Модель может быть перенастроена под разные субъекты.