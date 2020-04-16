Стали известны 11 членов Общественной палаты Барнаула, которых утвердил мэр Франк

Новости 20.04.2020 15:45 494

Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление, в котором были утверждены 11 членов Общественной палаты Барнаула пятого созыва. Об этом сообщает сайт мэрии.

В текущем году полномочия четвертого созыва палаты закончатся. Палата города состоит из 33 членов, 11 из которых утверждает глава города. Следующий шаг за депутатами Барнаульской городской Думы. Им также предстоит утвердить 11 человек. В финале 22 члена Палаты, утвержденные Думой и главой города, отберут еще 11 человек, который предложат общественные объединения и иные некоммерческие организации.

Члены текущего состава палаты входят в составы 16 комиссий при органах местного самоуправления – участвуя в обсуждении актуальных вопросов, они высказывают мнение общественности.

В новый состав совещательного коллегиального органа, утвержденный главой города, вошли 11 человек. Большинство из них трудились в Общественной палате действующего созыва. Это Матрена Андрейченко, Петр Анисифоров, Елена Буянкина, Валид Газиев, Юрий Гатилов, Михаил Губин, Юрий Крейдун, Владимир Лопаткин, Анатолий Щетинин, Петр Фризен. Для них членство в общественном объединении будет продлено еще на три года - срок действия Общественной палаты города V созыва. Одиннадцатый член нового состава Общественной палаты – Борис Черниченко.