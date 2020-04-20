Алтайские школьники победили в научном марафоне

Новости 20.04.2020 15:20 141

В социальной сети ВКонтакте прошел «Научный марафон» Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие алтайские школьники, которые интересуются естественными науками. По итогам онлайн-турнира, абсолютным победителем стал бийский воспитанник Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Центр работает при поддержке СГК.

«Научный марафон» – это онлайн-соревнование, позволяющее учащимся погрузиться в науку дистанционно. В ходе турнира юные исследователи и разработчики продемонстрировали свою эрудицию, знание истории, проявили креативность и смекалку, профессиональные навыки и способности к инженерно-техническому творчеству.

Такой онлайн-турнир проводился на площадке социальной сети во второй раз, и включал 10 конкурсных заданий. В этом году в марафоне приняли участие более 50 детей. Абсолютным победителем «Научного марафона» стал воспитанник Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Влад Черников.

На отлично справились с заданиями «Научного марафона» Фонда Андрея Мельниченко и другие алтайские школьники. Так, в состязании на знание биографии известных ученых лучше всего себя проявила Анна Медведева (Бийский филиал ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»). Успешнее всех с задачей по физике справился Михаил Дорофеев, воспитанник барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Призерами одного из заданий марафона – фотоконкурса «Юный ученый на каникулах», также стали школьники из краевой столицы: Михаил Бабаскин и Леонид Катаев.

Пока очные встречи с воспитанниками центров приостановлены, победители получили виртуальные грамоты и медали. Позже они получат настоящие призы от Фонда.