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Мигрантов в Алтайском крае могут уравнять в правах с гражданами РФ

Новости
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило премьер-министру Михаилу Мишустину предложение временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России с тем, чтобы они смогли получать пособие по безработице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора агентства Светланой Чупшевой.

«Приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости», – гласит текст письма.

АСИ также считает целесообразным организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для этого «возможно запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», говорится в документе.

Алтайский край только с января по ноябрь 2019 года пополнился 3456 иностранными гражданами, человек, еще 2262 прибавилось годом ранее. 95% иммигрантов составляют жители стран СНГ.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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