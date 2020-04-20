Индекс самоизоляции: во всех столицах регионов Сибири на улицах слишком много людей

Новости 20.04.2020 13:30 580

Минувшие выходные показали, что жители Барнаула не склонны самоизолироваться. Среди всех городов региона по количеству самоизолированных Барнаул опускался на последнюю строчку рейтинга.

Аналогичная ситуация характерна для всех региональных столиц Сибири. Самый низкий уровень самоизоляции в СФО, по данным специального сервиса Яндекс, отмечен на утро 20 апреля в Горно-Алтайске. Да данный момент в республике Алтай зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией в Онгудайском районе.

Не намного ситуация лучше в Хакассии. Несмотря на то, что там зарегистрировано 68 случаев инфицирования, индекс самоизоляции там составляет 1,8. Такой же уровень держится в Кемерово, там зарегистрировано 35 случаев заражения, есть один погибший.

Жители Кызыла – столицы республики Хакассия – самоизолируются с индексом 2, в регионе зафиксировано 13 случаев. В Иркутске и Новосибирске уровень самоизоляции составляет 2,1. При этом в обоих регионах есть погибшие от коронавируса, а количество подтвержденных случаев в регионах составляет 86 и 108 соответственно. Индекс 2,2 на утро 20 апреля зафиксирован в Омске и Барнауле, погибших от коронавируса в регионах нет, а количество официально зарегистрированных случаев по последним данным составило 33 и 72 случая.

В Красноярске чуть больше жителей краевой столицы находятся дома. Индекс самоизоляции здесь составляет 2,5, а вот количество выявленных случаев коронавируса достигло 300.

Самые сознательные граждане в Сибири – жители Омска. Их уровень самоизоляции составляет 2,9. В этом регионе количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 33

В целом в Сибири отмечается низкий уровень самоизоляции. Только Омску удалось выйти в «оранжевую зону», в которой на улице много людей. Во всех остальных региональных столицах отмечается, что на улицах «очень много людей».

Напомним, в минувшие выходные жители Барнаула, отправились к храмам, несмотря на то, что присутствие на службах в храмах прихожанам было запрещено Роспотребнадзором, в социальных сетях отметили массовые посещения зеленых зон, что обернулось рядом пожаров, многие отправились на дачные участки, из-за чего на пригородных маршрутах было большое количество пассажиров.