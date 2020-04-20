ГАРАНТ собрал всю правовую информацию по коронавирусу

Новости 20.04.2020 14:15 162

В рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и регулированию сложившейся ситуации законодательство существенно меняется. Ежедневно принимаются новые нормативные акты федерального и регионального значения, все они сразу же подключаются в систему ГАРАНТ - только за минувшую неделю она пополнилась почти на 10 тысяч документов.

Так, например, 7 апреля было принято 12 федеральных законов. Уже наутро следующего дня они с полной юридической обработкой были размещены в системе.

Для оперативного доступа специалистов к самой важной информации система ГАРАНТ стала обновляться чаще - несколько раз в день, включая выходные дни.

Для быстрого доступа к актуальным материалам по COVID-19 создан специальный раздел - «Коронавирус», который ежедневно пополняется новыми документами. В нем собраны все самые важные международные и федеральные акты, а также региональные документы всех субъектов России. Региональные документы сегодня очень востребованы, особенно теми, кто имеет бизнес в нескольких регионах страны и вынужден вести свою деятельность с учетом региональных законодательных изменений.

В разделе собраны комментарии специалистов в бюджетной сфере, по гражданскому праву, налогам и сборам, трудовым отношениям и государственным закупкам. Разъяснения даются в простой и доступной форме с учетом всех нюансов законодательства. Также можно ознакомиться с судебной практикой по коронавирусу.

Эксперты компании в настоящее время работают в усиленном режиме - ежедневно отвечают на сотни вопросов, анализируют изменения законодательства, пишут новые материалы, рекомендации и разъяснения для пользователей.