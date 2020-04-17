Пятеро выздоровело, 14 заболело – как развивается коронавирус в Алтайском крае

За прошедшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодня в Алтайском крае 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения инфекцией COVID-19, в том числе, у 11 детей. Об этом сообщил региональный оперштаб по коронавирусу.
Как сообщили в штабе, из числа заболевших 49 человек – жители Барнаула, 37 - других территорий Алтайского края. В Павловском районе и Горняке по 5 заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) - по 4 инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по 3, в Бийске, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе по 2 заболевших, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске - по одному, Поспелихинском районе (с. Николаевка) - 5 человек.
Кроме того, штаб подтвердил появившуюся утром информацию о пятерых выздоровевших. Сообщается, что в выходные из горбольницы №5 выписано пять пациентов после лечения коронавирусной инфекции. Теперь в крае насчитывается девять выздоровевших. Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу. У двух из этих пациентов была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных пациентов течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.
По данным источника "Политсибру", пожелавшего остаться неназванным, в ближайшее время ожидается также перепрофилирование под прием больных коронавирусом краевого госпиталя ветеранов ВОВ. Сотрудникам уже рекомендовано собирать вещи.
Случай заболевания подтвердился в Змеиногорском районе