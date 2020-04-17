Пятеро выздоровело, 14 заболело – как развивается коронавирус в Алтайском крае

Новости 20.04.2020 12:55 698

За прошедшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодня в Алтайском крае 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения инфекцией COVID-19, в том числе, у 11 детей. Об этом сообщил региональный оперштаб по коронавирусу.

Как сообщили в штабе, из числа заболевших 49 человек – жители Барнаула, 37 - других территорий Алтайского края. В Павловском районе и Горняке по 5 заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) - по 4 инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по 3, в Бийске, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе по 2 заболевших, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске - по одному, Поспелихинском районе (с. Николаевка) - 5 человек.

Кроме того, штаб подтвердил появившуюся утром информацию о пятерых выздоровевших. Сообщается, что в выходные из горбольницы №5 выписано пять пациентов после лечения коронавирусной инфекции. Теперь в крае насчитывается девять выздоровевших. Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу. У двух из этих пациентов была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных пациентов течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.

По данным источника "Политсибру", пожелавшего остаться неназванным, в ближайшее время ожидается также перепрофилирование под прием больных коронавирусом краевого госпиталя ветеранов ВОВ. Сотрудникам уже рекомендовано собирать вещи.

В обсерваторе на базе ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день размещено 46 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа транзитом через Республику Казахстан.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человек (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5829 человек.