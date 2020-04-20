Сенатор Белоусов поддержал законопроект о развитии железнодорожной инфраструктуры

Новости 20.04.2020 11:55 167

Профильный Комитет Совета Федерации на очередном заседании поддержал предложение депутатов об упрощении процедуры реализации приоритетных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Сенатор отметил, что в рамках реализации стратегии пространственного развития страны повышение транспортной доступности и развитие железнодорожной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации является приоритетной задачей государства. По его мнению, уровень экономического развития территорий во многом можно обеспечить за счет расширения и модернизации железнодорожной инфраструктуры, развития системы перевозок, в том числе, скоростных и высокоскоростных, а также увеличения вклада открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в рост внутреннего валового продукта страны.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о железнодорожном транспорте в Российской Федерации в целях реализации приоритетных проектов по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, предусмотрев упрощенный порядок утверждения документации по планировке территории, оценки воздействия на окружающую среду, возможность проведения подготовительных работ до выдачи разрешения на строительство, сокращение срока государственной экологической экспертизы и ее проведение одновременно с государственной экспертизой проектной документации, а также возможность проведения инженерных изысканий, проектирования, государственной экспертизы, выдачи разрешения на строительство до образования земельного участка или до его изъятия для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. Кроме того, что важно, отмечает сенатор, предлагается ввести порядок предоставления участков недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукциона при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте железнодорожных путей общего и необщего пользования.

Сергей Белоусов также напомнил, что ОАО РЖД ежегодно направляет серьезные инвестиции на развитие железнодорожной инфраструктуры в Алтайском крае. Так, в рамках реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве только в прошлом году в регионе были модернизированы 85 км путей на четырех участках, проведено перевооружение системы телемеханики на участке Барнаул - Кулунда, внедрена автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов на станции Алтайская, отреставрированы станции и вокзалы.

Парламентарий уверен, принятие законопроекта будет способствовать эффективному развитию железнодорожного транспорта, его модернизации, а следовательно, выполнению национальных целей развития Российской Федерации.