Регоператор в Алтайском крае может прекратить работу к 1 июня из-за падения платежей

Новости 20.04.2020 12:20 1153

Алтайский край и Республика Алтай вошли в список 20 регионов России, где в ближайшее время могут прекратить свою работу региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

Из Сибирских регионов в списке также оказались Новосибирская область, Кемеровская область, Тыва и Хакасия. Субъекты из списка могут прекратить свою работу уже к 1 июня текущего года. Авторы оговариваются, что в ближайшее время цифра может вырасти до 35, однако регионы названы не были.

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По словам гендиректора РЭО Ильи Гудкова, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала до 60% в апреле. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть до 40% в дальнейшем.

Данные с конца марта свидетельствовали, что банкротство угрожало 17 регоператорам, вывозящим отходы. Для помощи таким компаниям был создан оперативный штаб для помощи региональным компаниям.

В настоящее время правительством утверждена одна из мер поддержки для регоператоров - компенсация региональным операторам в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки.

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Кроме того, на сегодняшний день идет процесс согласования с правительством проекта постановления о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченными регоператорами с января 2019 по март 2020 года в размере 100% ключевой ставки Центробанка.

Напомним, что так называемая «мусорная реформа» была принята для стабилизации экологической ситуации в стране, сокращению незаконных свалок и увеличению числа переработанных отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.