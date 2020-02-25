С экс-директора «СтройГаза» взыскивают свыше 75 млн рублей

Акционеры обанкротившегося ОАО СПП «СтройГАЗ» потребовали взыскать с бывшего генерального директора Виталия Дубинкина 75,25 млн рублей за то, что он дважды оплатил работы на строительной площадке в Новосибирске. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Издание сообщает, что в 2011-2013 годах аффилированные с Дубинкиным субподрядчики (ООО «СУ «СтройГаз-5» и ООО «СУ № 2») строили общественно-деловой центр с представительскими апартаментами на улице Кирова в Новосибирске. В качестве подрядной организации выступал СПП «СтройГАЗ». Из протокола следует, что, по результатам судебной строительно-технической экспертизы, стоимость возведения данного объекта превысила заявленную в смете на 75,2 млн рублей. При этом, данная сумма сформировалась не за счет того, что некоторые виды работ не были учтены, а в результате их повторения.
Представитель ответчика подал в суд ходатайство о фальсификации доказательств. По его данным, в ряде справок, актов и векселей, проходящих по этому объекту, стоит подпись не самого ответчика, а неустановленного лица. Однако на назначенную судом почерковедческую экспертизу Виталий Дубинкин не явился (требовался образец подписи), а заявление о фальсификации было отозвано.
Подозрительным для суда стало и то, что компания сначала вела стройку сама, а потом привлекла две аффилированные субподрядные организации, созданные на короткое время и ликвидированные после выполнения работ. Суд счел данные действия искусственно организованными для вывода средств, и решил взыскать заявленную сумму с Виталия Дубинкина в полном объеме.
В настоящее время руководитель заключен под стражу