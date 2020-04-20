Убыль населения Алтайского края достигла угрожающих размеров

Новости 20.04.2020 10:00 1924

Эксперты назвали особо сложной сложившуюся в Алтайском крае ситуацию с естественной убылью населения и миграционным оттоком. За 2017-2019 годы убыль достигла 28,9 тысяч человек, отток – 19,6 тысяч человек. Об этом сообщают «РИА-Новости».

По данным анализа, в Сибири по-прежнему прослеживается устойчивая тенденция к сокращению населения. В число регионов-аутсайдеров, помимо Алтайского края, вошел также Кузбасс. Естественная убыль населения здесь составила 35,8 тысяч человек, миграционный отток – свыше 15 тысяч.

Общее снижение численности населения в 2017-2019 годах зафиксировано в 59 субъектах России. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

Численность населения более чем на 3,5% сократилась в трех регионах, спад населения на 3,5%-1,5% отмечен в 30 субъектах РФ, убыль жителей на 1,5%-0,5% - в 20 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в шести субъектах РФ.