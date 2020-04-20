Убыль населения Алтайского края достигла угрожающих размеров

Эксперты назвали особо сложной сложившуюся в Алтайском крае ситуацию с естественной убылью населения и миграционным оттоком. За 2017-2019 годы убыль достигла 28,9 тысяч человек, отток – 19,6 тысяч человек. Об этом сообщают «РИА-Новости».
По данным анализа, в Сибири по-прежнему прослеживается устойчивая тенденция к сокращению населения. В число регионов-аутсайдеров, помимо Алтайского края, вошел также Кузбасс. Естественная убыль населения здесь составила 35,8 тысяч человек, миграционный отток – свыше 15 тысяч.
Общее снижение численности населения в 2017-2019 годах зафиксировано в 59 субъектах России. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).
Численность населения более чем на 3,5% сократилась в трех регионах, спад населения на 3,5%-1,5% отмечен в 30 субъектах РФ, убыль жителей на 1,5%-0,5% - в 20 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в шести субъектах РФ.
В январе 2020 года в Алтайском крае снизились как рождаемость, так и смертность. Регион потерял 1155 человек
А толку? Статистика есть, а результаты где? Работать негде, зарплата нищенская, условия жизни - выживание. Еще и леса вырубят, что останется?
Дед мой из Алтайского края, давно умер (мне и самой уже 59 лет). Вот он рассказывал: ДО РАСКУЛАЧИВАНИЯ у них в селе жили - никакие не кулаки, а просто зажиточные многодетные крестьяне. В каждой такой семье - по 12 человек детей. Причем, отец еще не старый, а сыновья уже женатые, у них бабы работящие, за мужика вровень вкалывают, да у каждого сына тоже по 10 - 12 детей. Так и жили, зажиточно. В каждой такой семье по 10 коров, 10 лошадей. Потом пришли РАСКУЛАЧИВАТЬ. Мужчин расстреляли, женщин с малыми детишками в Сибирь отправили - на снег выбросили с детьми, раздетых, помирайте! Ну, в первые зимы из 11 детей умирало примерно по восемь... ВОТ ЗА ЧТО ИХ ТАК СТРАШНО НАКАЗАЛИ? За то, что на земле рабртали? Что спину гнули от зари до зари? За то, что бабы многодетные были? Что мужьям жены верныек? ВОТ ЗА ЭТО НАКАЗАЛИ? СПАСИБО - УРОК ПОГАНОГО СТАЛИНА РУССКИЕ БАБЫ ВЫУЧИЛИ НАВЕКИ. И смысл этого урока - что нет смысла рожать детей - придут сталинские палачи и всех детей вырежут.
Ну, что, ПРИХОДИТЕ, СТАЛИНСКИЕ ПАЛАЧИ!!! Хотите наших деточек вырезать? А МЫ БЕЗДЕТНЫЕ!!! Хотите наших мужей расстрелять? А у нас нет мужей - есть сексуальные партнеры на одну ночь. Хотите нашу собственность отнять? Да нет у нас собственности, только ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ. Хотите деревни наши разорить? А ОНИ МЕРТВЫЕ СТОЯТ - ТОЛЬКО ЧЕРНЫЕ ХАТЫ ЗАВАЛИЛИСЬ, ПУСТЫМИ ГЛАЗНИЦАМИ СМОТРЯТ. Нету больше - ни деревень, ни многодетного материнства, ни детей, ни подворий. Есть только могила ВОНЮЧЕГО ПАЛАЧА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. Ура, товаГГГищи!
Мощно, респект. Мой дед примерно тоже так же говорил о прошлом.
не переживайте китайцы за чашку супа будут работать
Люди уже никому не верят! Нет государственной идеологии. Запрещена Конституцией. Вакуум заполнили полусектантские либерастические идеи людей, не имеющих своей Родины! Зато имеющих валютные счета в зарубежных банках. В законодательных органах засели пустобрехи либо люди, лоббирующие интересы воровского капитала и голосующее за соответствующие законы! В Алтайском крае всё тоже самое, только в меньшем масштабе. Разве кого-то наказали за незаконную вырубку Алтайских лесов!? Какое влияние надо иметь, чтобы замазать дело на уровне генеральной прокуратуры? Люди уезжают, потому, что не хотят здесь жить! Уезжает молодёжь, те , кто должен строить будущее!
пока москва будет государство в государстве так и будет..
А вы и дальше не поддерживайте село и ещё больше людей отсюда уедет! Нашим людям не нужны же ни газ природный, ни улицы ровные асфальтированные...