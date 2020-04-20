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Барнаульцы пошли на праздничные службы в церкви, несмотря на постановление Роспотребнадзора (фоторепортаж)

Новости
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В воскресенье, 19 апреля, православные барнаульцы отмечали самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, которое в народе привыкли именовать Пасхой.

Некоторые храмы в период режима повышенной готовности и рекомендациями самоизоляции были закрыты или скорректировали свой режим работы.

В Никольском соборе служба прошла в обычном режиме. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил свое участие в праздничном мероприятии. В Покровском соборе процесс освящения проходил у ворот. Не везде и не у всех церквей люди соблюдали социальную дистанцию в 1,5 м, что противоречит рекомендациям властей.

Напомним, что в Алтайском крае по последним данным зафиксировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Старушка Шепокряк

Слабоумие и отвага)))

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Ярослав

Можно задать вопрос, тому кто ввел это ограничения на посещение храмов? Почему такие двойные стандарты? Храмы значит закрыли а почему тогда строительный гипермаркет Леруа Мерлен, не закрывался не на один день? Недавно проезжали мимо, стоянка забита битком, в самом магазине, яблоку упасть некуда, очереди во все кассы, человек по тридцать, дистанцию никто не соблюдает а о масках и речи не идет. Это как все понимать? А то что транспорт ходит битком набитый, все без масок, от водителей до пассажиров, о дистанции я вообще молчу. А то что все пивнушки в городе открыты, это что, пиво товар первой необходимости? Храмы закрыли а остальных это не касается?

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