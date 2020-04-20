Барнаульцы пошли на праздничные службы в церкви, несмотря на постановление Роспотребнадзора (фоторепортаж)

В воскресенье, 19 апреля, православные барнаульцы отмечали самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, которое в народе привыкли именовать Пасхой.
Некоторые храмы в период режима повышенной готовности и рекомендациями самоизоляции были закрыты или скорректировали свой режим работы.
В Никольском соборе служба прошла в обычном режиме. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил свое участие в праздничном мероприятии. В Покровском соборе процесс освящения проходил у ворот. Не везде и не у всех церквей люди соблюдали социальную дистанцию в 1,5 м, что противоречит рекомендациям властей.
Напомним, что в Алтайском крае по последним данным зафиксировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Можно задать вопрос, тому кто ввел это ограничения на посещение храмов? Почему такие двойные стандарты? Храмы значит закрыли а почему тогда строительный гипермаркет Леруа Мерлен, не закрывался не на один день? Недавно проезжали мимо, стоянка забита битком, в самом магазине, яблоку упасть некуда, очереди во все кассы, человек по тридцать, дистанцию никто не соблюдает а о масках и речи не идет. Это как все понимать? А то что транспорт ходит битком набитый, все без масок, от водителей до пассажиров, о дистанции я вообще молчу. А то что все пивнушки в городе открыты, это что, пиво товар первой необходимости? Храмы закрыли а остальных это не касается?
Слабоумие и отвага)))