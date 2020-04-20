Барнаульцы пошли на праздничные службы в церкви, несмотря на постановление Роспотребнадзора (фоторепортаж)

Новости 20.04.2020 10:35 1198

В воскресенье, 19 апреля, православные барнаульцы отмечали самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, которое в народе привыкли именовать Пасхой.

Некоторые храмы в период режима повышенной готовности и рекомендациями самоизоляции были закрыты или скорректировали свой режим работы.

В Никольском соборе служба прошла в обычном режиме. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил свое участие в праздничном мероприятии. В Покровском соборе процесс освящения проходил у ворот. Не везде и не у всех церквей люди соблюдали социальную дистанцию в 1,5 м, что противоречит рекомендациям властей.

Напомним, что в Алтайском крае по последним данным зафиксировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.