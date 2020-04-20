Алтайские спасатели следят за сжиганием мусора на дачных участках с квадрокоптеров

Новости 20.04.2020 8:20 446

В минувшие выходные прошел рейд, в котором были использованы беспилотные авиасистемы. С их помочью специалисты регионального МЧС обнаружили несанкционированные отжиги сухой растительности в Первомайском районе. Таким образом специалисты МЧС фиксируют пал травы, или любой другой источник возможной опасности.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в соответствии с законодательством», сообщает ведомство.

Инспекторами территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 составлено 7 протоколов на безответственных граждан, по трём из них нарушителям грозит штраф. В частном секторе и садоводческих товариществах города Барнаула инспекторами надзорной деятельности было составлено 12 административных материалов по ст. 20.4 ч. 1 КоАП (5 штрафов, 7 предупреждений).

Нарушителям, разводящим огонь вблизи сухостоя и деревянных построек, специалисты МЧС России напомнили о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

«Основную опасность в этот период несет сухая и ветреная погода, которая становится причиной быстро распространяемых пожаров на открытых территориях, вызванных палами сухой травы», - отметил дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 по Ленинскому району города Барнаула Павел Кудрявцев.

Такие рейды проводятся по всему региону и фиксируют нарушения в частном секторе, дачным посёлкам и садоводствам.

За минувшие сутки, по данным регионального МЧС в регионе было потушено 153 пожара. На ликвидацию возгораний было привлечено 710 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 228 единиц техники.