Алтайские школьники напишут ВПР осенью

Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-8 классов перенесено на осень. Рособнадзор планирует, они пройдут в сентябре-октябре следующего учебного года.
В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.
Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.
Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность, отмечают в Минобрнауке региона.