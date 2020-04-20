Алтайские школьники напишут ВПР осенью

Новости 20.04.2020 7:46 688

Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-8 классов перенесено на осень. Рособнадзор планирует, они пройдут в сентябре-октябре следующего учебного года.

В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность, отмечают в Минобрнауке региона.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.