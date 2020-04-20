Оперштаб: коронавирус в Алтайском крае распространился на 14 территориях

Новости 19.04.2020 13:54 837

В Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено ещё 9 случаев заболевания COVID-19. По данным Оперативного штаба региона, шесть из них выявлены по контактам с ранее заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.

Таким образом к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях. В Барнауле – 45 человек, Бийске – 1, Рубцовске – 1, Заринске – 1, Новоалтайске – 1, Камне-на-Оби – 3, Змеиногорске – 1, Горняке – 2, Веселоярске Рубцовского района – 4 человека, в селе Логовское Первомайского района – 1, Николаевке Поспелихинского района – 1, селе Советское Советского района – 2 человека. В Павловском районе – 5 человек (поселок Комсомольский и Павловск - по 2 человека , Шахи -1), в селе Крутиха Крутихинского района – 3 человека.

Больные госпитализированы и находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула - 5 и 11 горбольницах, а также в инфекционном госпитале Алтайского краевого центра охраны материнства и детства.

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Выписано из медучреждений 4 человека.