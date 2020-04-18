К территориям Алтайского края, на которых обнаружен коронавирус, добавились Горняк и Поспелихинский район

Новости 18.04.2020 11:32 2675

Среди десяти человек, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция есть один ребенок.

Круг территорий, где выявлены заболевшие вновь расширился: В Барнауле – 42 человека, Камне-на-Оби – 3, Павловском районе – 3, Первомайском районе – 2, Крутихинском районе – 3, Советском районе - 2. В Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске по-прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске – 1 человек, Горняке – 2 человек и селе Николаевка Поспелихинского района – 1 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля Больные проходят лечение в инфекционном госпитале Городской больницы № 5, в инфекционном отделение Городской клинической больницы № 11,в инфекционном госпитале Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. К этому времени выписаны 4 человека, все они жители краевой столицы.

Из общего числа заболевших 9 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа, 41 случай – обнаружен по контакту с заболевшими. Из всех случаев 12 – выявлены у пациентов с внебольничной пневмонией, 10 – у заболевших ОРВИ.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в очагах, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Всего в регионе подтверждено 63 случая заболевания COVID-19. На 18 апреля находятся под меднаблюдением 1276 человек, за сутки добавилось – 208, Меднаблюдение снято с 5749 человек, за последние сутки – с 81. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12778 человек.