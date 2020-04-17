Коронавирус потвердился у сотрудника алтайского предприятия, группа контактных лиц - 84 человека

Новости 17.04.2020 22:50 6170

Случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у работника промплощадки Корболихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», сообщает оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Заболевание выявлено у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», расположенной в пригороде Змеиногорска.

Заболевший 1987 года рождения прибыл 31 марта 2020 на рудник из Республики Башкортостан. На территории края проживал в общежитии.

10 апреля мужчина был госпитализирован в Змеиногорскую ЦРБ с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.

Региональным управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц. Из 84 человек - 72 из общежития, 6 медицинских работников, 2 работника пищеблока, 2 сотрудника клининговой компании, 2 работника прачечной.

Выданы предписания в адрес Шахтостроительного управления, Змеиногорской ЦРБ о проведении медицинского наблюдения, лабораторном обследовании контактных лиц, проведении заключительной дезинфекции в помещениях по месту проживания, питания, оказания бытовых услуг и так далее.

Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение Министру здравоохранения края Дмитрию Попову осуществлять ежедневный контроль за всей группой контактных лиц, при необходимости направить в Змеиногорск медиков из краевого центра. Змеиногорской ЦРБ организовано наблюдение за состоянием данных граждан.

Оперативным штабом во взаимодействии с местными властями, принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия. Организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируется работниками правоохранительных органов.