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Алтайский митрополит обратился к верующим (видео)

Новости
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Митрополит барнаульский и алтайский Сергий записал видеообращение к православным верующим. В нем он сообщил о запрете Роспотребнадзора на массовое участие в пасхальном богослужении и призвал всех к усиленной домашней молитве.

«Прошу всех вас с пониманием отнестись к мерам, принимаемым государственной властью по борьбе с угрозой пандемии и смиренно воздержаться от общих богослужений в Пасхальный день, а также усилить домашние молитвы», – попросил владыка.

Освящение пасхальных снедей можно будет совершить в индивидуальном порядке при храмах в субботу и в течение воскресения. Ранее в некоторых храмах сообщалось, что продукты на Пасху можно принести в подписанных пакетах. После службы освященную снедь сторож вынесет и отдаст за пределами территории.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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