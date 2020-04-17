Госдума предложила регионам определять самостоятельно, какие пивные заведения нужны в жилых домах

Новости 17.04.2020 18:00 1596

Продажа спиртного в заведениях с площадью зала обслуживания менее 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, будет запрещена. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 17 апреля.

Зал обслуживания – это специально оборудованное помещение, предназначенное для потребления готовой продукции.

Как гласит текст пояснительной записки к законопроекту, он инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки.

«В рамках анализа сложившегося положения в регионах был направлен депутатский запрос в адрес всех субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной», – отмечается в документе.

Региональным властям новый закон дает право полностью пресечь продажу алкоголя в жилых домах или повысить для подобных заведений планку минимально возможной площади.

«Политсибру» ранее уже писал о том, что власти Алтайского края не планировали вводить дополнительные ограничения продажи алкоголя во время эпидемии, несмотря на то, что большинство жителей, такие ограничения, согласно данным опроса, поддерживают. Поэтому, пока нет оснований предполагать, что на реализацию политики отрезвления будут направлены какие-то дополнительные усилия, а региональное правительство ужесточит меры сверх предписанного федеральным законодательством уровня.