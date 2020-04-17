МЧС России в условиях пандемии рекомендовало отказаться от ношения защитных масок на улице

Новости 17.04.2020 19:00 1126

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ведомство

Такие рекомендации даны населению в связи с тем, что ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом.

В министерстве уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. Не стоит забывать о маске при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки заболевания.

В рекомендациях МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Также следует не забывать о физической активности.

Позже МЧС пояснило ТАСС, что эти рекомендации не расходятся с позицией Роспотребнадзора. Между тем, министр здравоохранения России Сергей Мурашко ранее рекомендовал всем носить маски, подчеркивая, что на улице достаточно немедицинских.