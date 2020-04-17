Депутаты признали неудовлетворительной «репетицию» онлайн-сессии АКЗС

Новости 17.04.2020 17:30 1006

В пятницу, 17 апреля, депутаты Алтайского Заксобрания провели репетицию онлайн-сессии, которую планируется провести в удаленном формате с помощью системы видеоконференции. Об этом пишет «Банкфакс».

В процессе работы трансляция постоянно зависала и обрывалась, из-за чего депутаты не могли нормально заслушать доклады. В итоге ряд депутатов от разных фракций признали, что в таком формате проводить сессию недопустимо.

За несколько дней до проведения «репетиции» депутатам пришли инструкции, где говорилось об обязательной установке и настройке на своих гаджетах системы видеоконференции TrueConf. С задачей справились практически все. На сессии в чате присутствовали 61 депутат.

Список вопросов для «теста» не был опубликован на сайте парламента, но его выложила в своем Telegram-канале депутат Вероника Лапина. Заксобрание должно было заслушать информацию об эпидемиологической ситуации, дистанционном обучении в школах, мерах поддержки медработников и бизнеса, а также обсудить повестку грядущей «настоящей» сессии и подвести итоги онлайн-формату. По словам Лапиной, прослушать все доклады не удалось из-за постоянных сбоев в системе.

«В том формате, как прошла видеоконференция, проводить сессию недопустимо, потому что было очень много технических сбоев. Мы смогли послушать доклады только тех депутатов, которые находились непосредственно в здании АКЗС. Например, первой должна была выступить Татьяна Ильюченко, но не было ни изображения, ни звука, и ей пришлось в спешном порядке идти в общий зал, где сидели председатель АКЗС и его заместитель, и уже оттуда выступать», - рассказала депутат от КПРФ.

Лапина также усомнилась в качестве процедуры голосования по кандидатам в Общественную палату края, куда заявились 24 человека (выбрать нужно 15 – прим.). По мнению народной избранницы, это технически невозможно.

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Кроме коммунистки о новом формате сессии высказался и единоросс Иван Мордовин. В своем Telegram-канале он также отметил, что с такими огрехами в работе ПО принимать решения невозможно.

«Сегодня впервые в истории краевого парламента прошло онлайн-совещание с депутатами. Оно стало тренировочным перед предстоящей сессией АКЗС, тестировалась сама возможность удаленной работы. К сожалению, было немало технических сбоев, без устранения которых принимать решения депутатам в дистанционном режиме будет невозможно», - пояснил он.

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Справоросс Владислав Вакаев также высказался о новом формате сессии.

«Соглашусь с коллегами: пока выглядит все довольно сыро. Много сбоев, «зависаний», непонятен механизм обсуждения вопросов. Предлагаемый формат не позволяет полноценно работать представительному органу власти. В связи с этим возникло мнение о необходимости проведения апрельской сессии в обычном формате. Если это единственный способ обеспечить принятие необходимых для жителей края решений, думаю, все депутаты согласятся на это. Но есть один важный нюанс. Очную сессию нужно проводить как можно раньше – уже на следующей неделе. Причина проста: похоже, эпидемия в крае только набирает обороты. Как говорят специалисты, регионы на 2-3 недели отстают от Москвы – то, что там происходит сейчас, нас еще ждет. С большой долей вероятности 30 апреля эпидемиологическая ситуация в крае будет хуже, чем 23 апреля. Лучше всего апрельскую сессию было проводить на этой неделе», - написал депутат в своем Facebook.

Еще один депутат-эсер и вовсе проигнорировал онлайн-конференцию АКЗС. По его словам, такой формат, когда депутаты из дома принимают законы, дискредитирует законодательную власть. Он дал понять, что по действующим нормам осуществление депутатских полномочий должно гарантироваться и обеспечиваться бюджетом, а потому участие в видеоконференции со своего компьютера он посчитал неприемлемым.

«Проведение сессий должно иметь какой-то статус, а мне предлагают участвовать в работе из дома. Может, еще из подвала на связь выйти? Эта форма работы дискредитирует представительный орган. Балаган», - сказал Железовский.

Он пояснил, что не против проведения сессий «на удаленке», но делать это предложил с использованием ресурсов администраций муниципалитетов, которые регулярно и без особых сбоев проводят видеоселекторные совещания с краевым центром.

Стоит пояснить, что программное обеспечение, которое выбрали власти, является российским. Оно было разработано несколько лет назад по заказу МВД на базе программной системы унифицированных коммуникаций TrueConf Server. Как писали СМИ еще в 2013 году, на разработку ПО полиция должна была потратить около 100 млн рублей. Главной задачей системы, как тогда утверждалось, было обеспечение для полицейских из разных подразделений и регионов возможности общаться друг с другом в режиме реального времени по электронным каналам, избежав таким образом затрат на служебные командировки.