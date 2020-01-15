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Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков рассказал о жизни и спорте в самоизоляции

Новости
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Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков рассказал о том, как проводит время в период самоизоляции и о том, как ему приходится тренироваться в условиях отмены Олимпиады. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионат.com».

Шубенков сказал, что выходит на улицу только за продуктами или на пробежку, так как карантин в Алтайском крае предусмотрен только для вернувшихся из-за границы.

«Реально страдаю от того, что пришлось отказаться от личного общения с родными и друзьями. Много тренируюсь дома, играю в игры на компьютере, смотрю онлайн-уроки фокусников», - сказал легкоатлет.

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В беседе от обсуждения ситуации с московским метро, где ввели контрольно-пропускной режим, спортсмен перешел к обсуждению экономики в стране.

«Хотели как лучше, но получилось не очень хорошо. Эти очереди аукнутся недели две спустя. У нас просто метания из стороны в сторону. Никто особо не знает, что делать, но что-то делать нужно. И распространение вируса остановить нужно, и экономику не угробить, а она почти угроблена. Однозначно правильных рецептов по выходу из кризиса я не вижу», - заявил Шубенков.

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Кстати, спортсмен дал понять, что мог бы позволить себе любые условия для тренировок, но обходится теми, которые есть в Барнауле.

«Если считать, что у нас плохонький и раздолбанный стадион, а починить его денег нет, и поэтому я должен ехать в другую страну, где больше денег... Рая на земле нет. Где-то будет лучше стадион, но ты тренера нормального не сумеешь найти. Где-то что-то лучше, а где-то – хуже. Главное же в том, что везде нужно работать, чтобы добиться результата, и от этого не убежишь. Нужен хороший тренер, нужны знания, а под условия подстроиться всегда можно», - заявил он.

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Что касается Олимпиады-2020 в Токио, которую отменили из-за пандемии коронавируса, то Шубенков дал понять, что надежд не испытывал. По его словам, официально от России могли поехать только 10 человек.

«У меня уже поутихли олимпийские эмоции. Злости и апатии, как четыре года назад, уже нет, но и радости яркой не будет, если поедем на Игры. Уже хочется просто сказать: давайте просто поедем, я выступлю и посмотрю, получится или нет», - подытожил Сергей Шубенков.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: bloknot-krasnodar.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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