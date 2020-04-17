В Алтайском крае расширен список территорий, в которых ограничены перемещения граждан

Новости 17.04.2020 14:15 5814

Губернатор Алтайского края утвердил новые изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Документ был опубликован 17 апреля.

В новой редакции Указа губернатор закрепил запрет на проведение массовых мероприятий в храмах региона. Напомним, ранее закрыть для прихожан храмы до мая потребовал региональный Роспотребнадзор.

В новой редакции Указа также рекомендовано жителям Алтайского края воздержаться от посещения религиозных объектов и мест захоронений (кладбищ), в то время как органам местного самоуправления организованная доставка жителей к местам захоронений (кладбищам) запрещена.

Кроме того, теперь граждане, прибывшие на территорию региона из Москвы всеми видами транспорта обязаны сообщать свою контактную информацию на телефон горячей линии 112.

Работодатели в свою очередь, должны обеспечить им, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы возможность соблюдения режима самоизоляции путем перевода на дистанционную работу либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству.

Также расширен список территорий, в которых вводятся ограничения на передвижение жителей. В прежней редакции их было 62, теперь список увеличен до 93.