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В Алтайском крае расширен список территорий, в которых ограничены перемещения граждан

Новости
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Губернатор Алтайского края утвердил новые изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.  Документ был опубликован 17 апреля.  

В новой редакции  Указа губернатор закрепил запрет на проведение массовых мероприятий в храмах региона. Напомним, ранее закрыть для прихожан храмы до мая потребовал региональный Роспотребнадзор.

В новой редакции Указа также  рекомендовано жителям Алтайского края воздержаться от посещения религиозных объектов и мест захоронений (кладбищ), в то время как органам местного самоуправления организованная доставка жителей к местам захоронений (кладбищам) запрещена.

Кроме того,  теперь  граждане, прибывшие на территорию региона из Москвы всеми видами транспорта обязаны сообщать свою контактную информацию на телефон горячей линии 112.

Работодатели  в свою очередь, должны обеспечить им, а также  людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы возможность соблюдения режима самоизоляции путем перевода на дистанционную работу либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству.

Также расширен список территорий, в которых вводятся ограничения на передвижение жителей. В прежней редакции их было 62, теперь список увеличен до 93. 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

Василий

Реальных действий конечно не будет

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сосед
Василий, конечно нет.
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Гость

Вроде тужится, а току нет.

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