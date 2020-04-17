Замминистра транспорта Алтайского края нашел работу в Воронеже

Новости 17.04.2020 14:40 2388

Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов покинул регион. Его новое место работы теперь находится в Воронежской области. Об этом свидетельствует указ губернатора Александра Гусева.

По данным документа, Потапов назначен руководителем регионального департамента строительной политики. К своим обязанностям он приступит 20 апреля текущего года. Срок его полномочий равен сроку полномочий областного главы Гусева.

В региональном Минтрансе пояснили, что на сегодняшний день должность Потапова вакантна.

Стоит отметить, что в Алтайском крае Потапов работал с октября 2019 года, а в конце января стало известно о его отпуске и поездке в Воронеж, откуда он родом. На работу в Алтайский край он приехал по приглашению нынешнего министра Александра Дементьева, который до этого был министром транспорта в Воронежской области. В крае Потапов курировал дорожное хозяйство.