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Замминистра транспорта Алтайского края нашел работу в Воронеже

Новости
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Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов покинул регион. Его новое место работы теперь находится в Воронежской области. Об этом свидетельствует указ губернатора Александра Гусева.

По данным документа, Потапов назначен руководителем регионального департамента строительной политики. К своим обязанностям он приступит 20 апреля текущего года. Срок его полномочий равен сроку полномочий областного главы Гусева.

В региональном Минтрансе пояснили, что на сегодняшний день должность Потапова вакантна.  

Стоит отметить, что в Алтайском крае Потапов работал с октября 2019 года, а в конце января стало известно о его отпуске и поездке в Воронеж, откуда он родом. На работу в Алтайский край он приехал по приглашению нынешнего министра Александра Дементьева, который до этого был министром транспорта в Воронежской области. В крае Потапов курировал дорожное хозяйство.

Замминистра Алтайского края по транспорту уезжает на работу в Воронеж?

Замминистра Алтайского края по транспорту уезжает на работу в Воронеж?

Новости

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято

63

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

Полгода покатался за наш счет. Что он сделал для Алтайского края?

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