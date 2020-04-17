Сцену алтайского краевого драмтеатра впервые за полвека собрались ремонтировать, но...

Новости 17.04.2020 15:30 2139

Два тендера на ремонт сценической механики Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина, общей стоимостью почти 35 млн рублей, размещены на сайте госзакупок. Однако, их финансирование, как выяснилось, оказалось под вопросом. В ситуации разбирался «Политсибру».

На замену оборудования верхней механики основной сцены театра запланировано 7,1 млн рублей, нижней – почти 27,8 млн. Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе регионального Минкульта, средства на реконструкцию выделяются из краевого бюджета. Последняя реконструкция театра проходила в 2006-2007 годах и нижней механики сцены не коснулась.

Что представляет из себя сценическая механика

В нижнюю сценическую механику входит, в первую очередь, поворотный круг сцены, а также люки-провалы, подиум, накатные фурки и другие элементы. Как рассказал «Политсибру» бывший сотрудник театра, пожелавший остаться неназванным, наиболее проблемным был именно поворотный круг.

«Это – старый механизм, еще семидесятых годов. Там постоянно приходилось устранять какие-нибудь неисправности. Имелись люфты, скрипы и другие проблемы. При этом, в идеале, у поворотного круга должен быть пульт, чтобы нажатием на кнопку сцена остановилась в точном до миллиметра положении – чтобы свет падал правильно. А этот приходилось останавливать, бывало, просто руками», – пояснил экс-сотрудник.

Желая уточнить технические детали, «Политсибру» обратился к директору театра Любови Березиной. Она подтвердила, что износ круга достиг критического уровня.

«Изношен до такой степени, что театр может вскоре вовсе остановиться. С самого основания театра поворотный круг не менялся. Мы, конечно, ремонтировали как могли – пару лет назад заказывали на Урале ролики, сами их меняли. На какое-то время это спасло ситуацию, но реконструкция очень нужна», – рассказала Березина, добавив, что в ходе последней реконструкции сам планшет поворотного круга был сделан из рук вон плохо – доски уложены неровно, имеются щели. Все это тоже нуждается в исправлении.

Помимо поворотного круга и сопутствующих механизмов, планируется добавить и другие – новые – элементы нижней механики, которые значительно расширят возможности постановщиков и позволят создавать новые «спецэффекты». Кроме новых, театр намерен обновить и старые подобные элементы. Как отметила Любовь Березина, в настоящее время большинство этих конструкций – самодельные, поскольку во времена строительства театра фабричных просто не существовало. Что касается верхней механики, то там требуется заменить металлические тросы, обновить «мозги» электронных контроллеров и некоторые другие детали.

Как там с деньгами?

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подтвердила, что реконструкция действительно необходима, поскольку сбои в работе механизмов случались прямо во время спектаклей. По ее словам, обновление сценической механики запланировано, однако пандемия коронавируса может отразиться на финансировании проекта. Возможно, его реализацию придется переносить на более поздний срок.

выпадающие доходы краевого бюджета могут составить около 18 млрд рублей. В такой ситуации сокращение финансирования может произойти по очень многим проектам, включая драмтеатр. Напомним, что 14 апреля глава Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев отмечал , что, по самым скромным прогнозам,. В такой ситуации сокращение финансирования может произойти по очень многим проектам, включая драмтеатр.

Заметим, однако, что 27 ноября 2021 года Алтайскому краевому театру драмы имени В.М. Шукшина исполняется 100 лет и новая сцена была бы не просто лучшим подарком к такому юбилею как для самого театра, так и для его зрителей, но и возможностью для учреждения шагнуть в свое второе столетие.