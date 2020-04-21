Сбербанк страхование жизни» произвела 17,2 тыс. выплат по кредитному страхованию в I квартале 2020 года

Новости 17.04.2020 13:50 610

Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в январе-марте 2020 года произвела 17 200 выплат по договорам страхования жизни заемщиков потребительских и ипотечных кредитов. Общая сумма выплат по кредитному страхованию жизни за этот период составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 50%, сумма выплат — на 54%.

Компания производит страховые выплаты по кредитному страхованию жизни при наступлении неблагоприятных событий в жизни клиентов и таким образом помогает частично или полностью погасить задолженность по кредитам. Решение о заключении договора страхования жизни при оформлении ипотечного или потребительского кредита клиент принимает самостоятельно.

Основная доля выплат традиционно приходится на потребительское кредитование. Так, в январе-марте 2020 года «Сбербанк страхование жизни» выплатила 1,3 млрд рублей по 16 800 договорам страхования жизни заемщиков потребительских кредитов (в том числе по кредитным картам). В первом квартале 2020 года компания также выплатила около 500 млн рублей по договорам ипотечного страхования.

При этом около одной тысячи выплат компания произвела в качестве регулярных взносов по кредитам в связи с потерей заемщиками работы, почти 3800 выплат — в связи с временной нетрудоспособностью клиентов.

Больше всего выплат в январе-марте компания произвела по кредитам заемщиков из Пермского края — более 600 случаев. На втором и третьем месте расположились Иркутская область (590 выплат) и Краснодарский край (570 выплат).

По предварительным данным, общие выплаты компании в январе-марте 2020 года составили 10,1 млрд руб. Помимо выплат по страховым случаям, они также включают в себя выплаты по риску «дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре поясняет:

«Договор страхования жизни, заключаемый при оформлении кредита, является защитным механизмом и помогает клиенту обезопасить себя и свою семью от финансового бремени на случай непредвиденных обстоятельств. Например, в программу страхования заемщиков потребительских кредитов включены риски временной нетрудоспособности. В случае потери работы или длительной болезни очередные платежи по кредиту компенсирует страховая компания. При этом страховые продукты компании для ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт и заемщиков потребительских кредитов не содержат каких-либо исключений или ограничений в части коронавируса. Кроме того, наши клиенты, пострадавшие от COVID-19, могут воспользоваться отсрочкой платежей по многолетним договорам ипотечного страхования жизни. А совсем недавно по всем договорам страхования мы предоставили клиентам возможность дистанционно заявить о страховом случае».

Клиенты Сбербанка могут оформить договор ипотечного страхования жизни и страхования недвижимости не только в отделении банка, но и дистанционно — на сайте domclick.ru или в Сбербанк Онлайн. При этом стоимость полиса ипотечного страхования при покупке онлайн ниже, а процесс занимает лишь несколько минут. После оформления клиент получает полис страхования на электронную почту, а информация о договоре автоматически поступает в банк. В Сбербанк Онлайн также можно заключить договор страхования жизни при потребительском кредитовании. Для этого при оформлении кредита необходимо поставить галочку на вкладке «Защита жизни и здоровья».