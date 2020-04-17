Безработных в Алтайском крае может стать больше на 20%

Новости 17.04.2020 13:20 1527

В рамках сложившейся эпидемиологической обстановке в стране, бюджетом РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы предусмотрен значительный объем субвенций на выплату социальных пособий безработным гражданам. Такое заявление сделала начальник управления по труду и занятости населения в регионе Надежда Капура во время онлайн-конференции в пятницу, 17 апреля.

«На 1 января 2020 года сумма составляла более 1,4 млрд рублей. Однако с учетом того, что где-то на 20% мы прогнозируем увеличение обращений наших граждан за пособиями по безработице, то Минтрудом России экстренно проводится оценка вероятной численности безработных граждан», - сказала она.

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В Алтайском крае, по словам Капуры, из-за прогнозируемого роста числа безработных на 20%, произведен перерасчет и подана заявка в Минтруд России с целью увеличения объема финансовых средств на выплату пособий.

«Где-то порядка 800 млн рублей дополнительных средств потребуется с учетом того, что вырос размер пособия в период с 1 апреля по 30 июня до 12130 рублей. Мы сегодня ждем средства по утвержденной выплате безработным гражданам, имеющих несовершеннолетних детей по три тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты будут начисляться с учетом районного коэффициента. Эта сумма составит где-то 800-890 млн рублей плюсом. Мы ждем, что эта сумма в ближайшее время будет подтверждена Алтайскому краю», - объяснила начальник управления по труду и занятости населения в крае.

Увеличение объема субвенций, в связи с ростом максимальной суммы пособия в 12130 рублей рассчитано до конца года.