Пресс-служба полиции региона опровергла в соцсетях информацию, доведенную до родителей через школы

Новости 17.04.2020 12:45 6599

В родительские школьные чаты вчера были направлены сообщения, в которых говорится об усилении мер противодействия коронавирусной инфекции. Сообщения разослали классные руководители.

Аналогичное обращение размещено на сайте комитета по образованию администрации Барнаула.

Документ составлен в форме обращения к родителям, имеет подпись, но не содержит других признаков официального документа – исходящего номера или печати, официального бланка. Фото обращения было выложено родителями в социальные сети. В качестве лица, от имени которого якобы было разослано это сообщение, обозначена заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

«С 15.04.2020 усилены меры по патрулированию улиц города сотрудниками органов внутренних дел. Сегодня нахождение вне дома (на улицах города) рассматривается как нарушение режима самоизоляции и влечет за собой административную ответственность по ч.1, ст.20.6.1.КоАП», - говорится в разосланном документе.

В обращении настоятельно рекомендуется ограничить пребывание детей на улицах города как в дневное, так и в вечернее время. организовать режим максимальной самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Пресс-служба регионального МВД в комментариях под фотографией пояснила, что не занимаются «страшилками».

«Который день всем объясняю, что меры со стороны полиции ко всем, кто не нарушает действующее законодательство, в том числе ПДД (классический вариант), в рамках контроля за режимом самоизоляции, который сотрудники осуществляют совместно с Роспотребнадзором, в большей части рекомендательные и разъяснительные», - пишет пресс-служба, поясняя что это письмо – не инициатива органов внутренних дел.

Кроме того, по информации пресс-службы «с 15 апреля никакого усиления патрулирования со стороны органов внутренних дел не анонсировалось. Работа проводится в штатном режиме, учитывая, что ранее (до 15 апреля) по распоряжению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна плотность нарядов на улицах городов и сел края была увеличена в полтора раза. Сейчас сотрудники в этом варианте и несут службу».

Оперативно получить комментарий относительно ситуации в региональном Минобре не удалось. Политсибру направил запрос в ведомство.

UPD: В городском комитете по образованию пояснили: "Цель данной информации - напомнить родителям (законным представителям) о необходимости ограничить пребывание их несовершеннолетних детей на улицах города, организовать режим самоизоляции. Мы не преследовали цели наказать кого-то. Наша цель - информационно-разъяснительная работа". Относительно заявления про усиление патрулирования улиц с 15 апреля, опровергнутого пресс-службой полиции, комментария не предоставлено.