Власти Алтайского края прогнозируют рост долгов по зарплате из-за коронавируса

Новости 17.04.2020 12:25 1959

По данным на середину апреля 2020 года общая задолженность по зарплатам в Алтайском крае составляет более 14 млн рублей. Об этом рассказала начальник управления по труду и занятости населения в регионе Надежда Капура во время онлайн-конференции в пятницу, 17 апреля.

«Хочу заметить, что в 2020 год вошли с очень хорошими показателями по работе с задолженностью. Факт невыплат зарплат был установлен на предприятиях, находящихся в стадии банкротства. С начала текущего года общая сумма немного выросла и составила на 1 марта порядка 7,2 млн рублей. Однако сейчас появилось еще одно предприятие банкрот с задолженностью по зарплатам в районе 5 млн рублей», - объяснила она.

Кроме того, по ее словам, появилось еще несколько МУПов с долгами перед работниками и одна управляющая компания с небольшой суммой задолженности перед четырьмя сотрудниками (долг около 200 тысяч рублей).

«Показатель этот достаточно прогнозируемый. Надеемся, что те меры поддержки, которые идут сейчас в первом и втором пакетах, заявленных президентом России и правительством Алтайского края, помогут удержать рынок труда и не допустить массового сокращения работников. Власти уверены, что ситуация будет под контролем», - пояснила Капура.

Она дала понять, что власти Алтайского края видят определенный «накал» событий из-за продления нерабочих дней до 30 апреля. Предприятия уже заявили о выпадающих доходах и ухудшении финансовой ситуации. В связи с этим могут быть и новые задержки по выплате зарплат. Для этого и предусмотрен первый пакет мер, который подразумевает кредиты для выплат зарплат, а второй пакет – поддержка реального сектора экономики.

«Речь идет о включении предприятий в разряд системообразующих. В рамках постановления губернатора таких у нас уже 37 штук», - сказала чиновник.

Она отметила, что меры поддержки и контроль ситуации позволят спрогнозировать стабилизацию ситуации и недопущение ее возможного ухудшения.