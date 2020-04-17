В Алтайском крае не зафиксировано массовых увольнений в период самоизоляции

Новости 17.04.2020 11:50 1456

В Алтайском крае не обнаружено фактов массовых увольнений работников из-за режима всеобщей изоляции. Об этом сообщила начальник управления по труду и занятости населения в регионе Надежда Капура во время онлайн-конференции в пятницу, 17 апреля.

Она сообщила о решении Минтруда России ввести ежедневный мониторинг на портале «Работа России». Что касается ситуации в Алтайском крае, то все обращения фиксируются на интерактивном портале службы занятости края.

«На сегодняшний день, за период самоизоляции, поступило более 2,5 тысяч заявлений от граждан о признании их безработными. Каждое заявление отрабатывается. С 1 по 16 апреля у нас 1,5 тысячи безработных граждан официально зарегистрировались в этом статусе», - сказала Капура.

По ее словам, этот показатель немного увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако о крушении рынка занятости Алтайского края сейчас говорить нельзя.