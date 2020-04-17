Второй заболевший коронавирусом ожидаемо выявлен в Республике Алтай

Новости 17.04.2020 11:23 973

В Республике Алтай выявлен второй заболевший коронавирусом. Это – супруг жительницы Онгудая, у которой вирус был зафиксирован накануне, передает пресс-служба регионального правительства.

В настоящий момент супруги доставлены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске. Их состояние, по данным республиканского оперштаба, удовлетворительное.

Уточняется, что у проживающих с заразившимися мужчиной и женщиной дочери и двоих внуков тест на коронавирус показал отрицательный результат. В данный момент они находятся в карантине, проводится обследование контактных лиц.

Накануне – после появления первого случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе – глава республики Олег Хорохордин обратился к жителям и попросил всех оставаться дома, сократить все возможные контакты, заботиться о своем здоровье и не поддаваться панике.