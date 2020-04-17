Обработка территорий Барнаула будет продолжаться весь апрель

Новости 17.04.2020 16:40 1470

В апреле началась дезинфекция улиц краевого центра. С 3 апреля улицы Барнаула обрабатываются дезинфицирующими средствами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора и распоряжению главы города Вячеслава Франка. О том, как проходят эти мероприятия Политсибру поговорил с заместителем председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Иваном Гарматом.

- Чем и как дезинфицируют улицы и дороги Барнаула?

- Коронавирус убивают хлоро- и кислородосодержащие дезинфектанты. Мы ведем работы по обеззараживанию с применением хлорорганических составов. Все используемые препараты разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором. Концентрации дезинфицирующих растворов выдерживаются согласно нормативам и не представляют опасности для горожан.

Работы по дезинфекции общественных территорий выполняет компания ООО ДЦ «Биоальтернатива». Фирма обладает всей необходимой разрешительной документацией, а также сертификатами, подтверждающими квалификацию задействованных сотрудников. В качестве компонентов обеззараживающих растворов применяются такие дезинфицирующие средства, как ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.

Начинали мы, если вы помните, с площади Октября, как с самой оживленной и имеющей подземные переходы территории. Всего на апрель 2020 года запланирована 4-х кратная обработка территорий. То есть согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы будем ее проводить 1 раз в неделю.

- По каком принципу были определены территории, которые требуют обработки?

- При составлении плана дезинфекции учитывались места массового пребывания людей, остановки общественного транспорта, основные транспортные магистрали, места с расположением социально значимых объектов.

- В соцсетях были обсуждения, что обработка начата на центральных улицах города, в то время как в спальных районах также имеются территории массового скопления людей…

- Это не так. В план работ по дезинфекции вошла 171 улица города. Как вы понимаете, это гораздо больше чем центральные проспекты. Конечно, при формировании плана предпочтение отдавалось основным магистралям с асфальтовым покрытием, учитывалась расположение социально значимых объектов, в том числе поликлиник, плотность транспортного потока, маршруты движения общественного транспорта. В план обработки также включено большое количество дорог, расположенных в спальных районах города.

Санитарно-гигиеническая обработка остановочных площадок, подземных пешеходных переходов, общественных территорий города Барнаула выполнена в период с 3-6 апреля, повторная обработка проводилась уже 10-13 апреля.

- Сколько бригад работают в городе на дезинфекции?

- На обработке остановочных площадок, подземных пешеходных переходов задействовано 4 бригады по два человека.

На обработке общественных территорий, в которые входят аллеи, пешеходные дорожки в парках и скверах задействовано 12 человек. Им предстоит обработать 196,5 тысяч квадратных метров. Работы уже начаты, единственное, мы должны учитывать погодные условия при проведении работ.

В работах по дезинфекции улиц города, которые прошли в минувшие выходные, было задействовано 12 поливомоечных машин в сопровождении ГИБДД. После наладки технического взаимодействия МБУ «Автодорстрой» Барнаула с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», в части заправки машин раствором, количество подвижного состава, возможно, будет увеличено. Сейчас время заправки одной машины дезинфицирующим раствором составляет от 40 до 60 минут.

- Как обеспечивается безопасность людей при обработке территорий?

- Там, где обработка общественных пространств проводится в дневное время суток, на время обеззараживания вводятся ограничения на допуск граждан на обрабатываемые территории. То есть людей направят в обход территории. Также мы обрабатывает улицы в ночное время. Специалисты, задействованные в работе, обеспечены индивидуальными средствами защиты, как правило людей на улицах города в это время уже нет. Кроме того, уже через 15 минут после обработки средства не представляют опасности для людей.

Повторю, дезинфекция городских территорий проводится по рекомендации и под контролем специалистов Роспотребнадзора. По результатам пробной обработки проезжей части лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края было выявлено, что атмосферный воздух соответствует нормам, реагент безопасен.

- Иван Дмитриевич, высказываются предположения, что из-за дезинфекции городских пространств в реку попадет большое количество «химикатов», что нанесет экологический ущерб и возможно скажется затем на качестве питьевой воды. Это так?

- По данным технологов ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», полное выветривание реагента происходит также в течение 15 минут. Концентрация химических веществ подобрана в соответствии санитарными нормами и согласована Роспотребнадзором. Так что дезинфекция не нанесет вреда экологии.

- Наряду с территориями, комитет также контролирует соблюдение всех правил в общественом транспорте. Горэлектротранс показал, как они обрабатывают трамвай и троллейбусы. Какие требования предъявлены другим компаниям, осуществляющим перевозку пассажиров в Барнауле, в том числе частным? Как контролируется выполнение этих требований?

- На автотранспортных предприятиях, которые занимаются перевозкой граждан проводится ежедневный медицинский осмотр работников. Кроме того, ежедневно проводится влажная уборка салонов с дезинфицирующими средствами. У нас 400 автобусов, 99 трамваев и 37 троллейбусов. Во всех единицах транспорта обрабатывают ручки дверей, поручни, спинки сидений дезинфицирующими средствами. Подвижный состав обязательно проветривается, когда он прибывает на конечный остановочный пункт и после того, как смена заканчивает работу.

Сотрудники используют средства личной гигиены. Это дезинфицирующие гели и маски.

Контролируем, как выполняются эти требования, мы ежедневно. Проводим проверки, для этого у нас утвержден специальный план. Также пассажироперевозящие предприятия еженедельно направляют отчеты о профилактических мероприятиях по санитарной обработке подвижного состава.

- Вице-губернатор Виталий Снесарь говорил о том, что с главой города проговорена необходимость увеличения транспорта в утренние и вечерние часы, когда люди едут на работу и обратно из-за возникновения большой скученности. Добавлен ли транспорт в каком количестве?

- Мы ежедневно проводим мониторинг наполняемости подвижного состава. По сравнению с прошлой неделей число пассажиров серьезно выросло. Мы увеличиваем количество корректируется количество подвижного состава, работающего на линии исходя из пассажиропотока.

- Апрель – месяц, когда люди начинают ездить на дачные участки. В этой связи комитетом будет проводиться какая-либо работа?

- Мы посмотрим, какое количество транспорта необходимо на это время, чтобы не допустить скученности людей. При этом мы рекомендуем пассажирам соблюдать все меры безопасности. Однако в этом году в апреле, я бы обратил внимание на другое событие. 28 апреля - Родительский день. И мы рекомендуем барнаульцам воздержаться от посещения кладбищ в этот день. Традиционно в Родительский день на остановках и в транспорте людей обычно очень много. А наша задача, прежде всего, обеспечить безопасность людей в условиях распространения вируса. Поэтому я присоединяюсь к просьбе главы города Вячеслава Франка. А также информирую, что во избежание скоплений людей на остановках было принято решение не организовывать бесплатную доставку жителей города к местам захоронений.

- Когда обработка территорий прекратится?

- Пока план по обработке территории города сформирован на апрель этого года. Дальнейшее проведение обработки будет производиться, исходя из эпидемической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.