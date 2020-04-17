Несколько новых случаев коронавируса в Алтайском крае, одного пациента выписали

Новости 17.04.2020 10:20 2624

Оперативный штаб Алтайского края по противодействию коронавируса сообщил о пяти новых случаях заболеваний в регионе, выявленных за минувшие сутки. Из числа заболевших 37 человек – барнаульцы, 16 – жители других муниципальных образований края.

Всего на 17 апреля в крае зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у шестерых детей. В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби, здесь вирус выявлен у двух человек. Отметим, что накануне в сети появилось видео, где видно, как медработники в спецзащите выводили женщину и ребенка из подъезда и увезли их на скорой помощи. Предположительно, оно могло быть снято именно в Камне-на-Оби.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливает круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

В тоже время за минувшие сутки выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.

В обсерваторе на базе ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» продолжает находиться 45 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы, из-за рубежа транзитом через Республику Казахстан. Часть граждан уже вывезены в свои регионы по месту проживания.

По данным на 17 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12160 человек (7106– в Диагностических центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска, 5054 – в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»).

На 17 апреля под медицинским наблюдением находятся 1149 человек (в том числе восемь иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5668 человек.