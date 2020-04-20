ВТБ увеличил количество дежурных офисов в Алтайском крае

Новости 17.04.2020 9:30 364

ВТБ дополнительно открыл для своих клиентов 300 точек продаж, доведя общее число дежурных отделений до 850. В соответствии с указом президента РФ, все офисы банка продолжают свою работу в соответствии с графиком выходного дня.

В настоящее время в Алтайском крае работают 13 отделений ВТБ: шесть из них открыты в Барнауле. Полный список размещён на сайте банка. В зависимости от клиентопотока и санитарной ситуации ВТБ готов пересматривать количество дежурных точек продаж. Решение будет приниматься индивидуально по каждому региону.

Для обеспечения всех гигиенических правил в дежурных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Большинство операций доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Вы можете дистанционно оплатить ежемесячные платежи по кредитам, оформить вклад, подать заявку на кредит и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, оплатить коммунальные услуги и провести другие операции. Банк постоянно работает над расширением онлайн-функционала.

В начале апреля у россиян появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии, зарегистрировавшись в интернет-банке в течение 5 минут. Кроме того, подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам теперь можно не только через контакт-центр, но и с помощью чат-бота.