«Тумбочки с деньгами на региональном уровне нет»: губернатор Алтайского края рассказал о мерах поддержки бизнеса

Новости 17.04.2020 10:50 1465

Пресс-конференция онлайн с губернатором Виктором Томенко стала событием ожидаемым. С самого начала новый формат работы краевым правительством обкатывался на руководителях министерств и ведомств, вице-губернаторах. Ежедневные «сводки» из дома алтайского правительства стали делом привычным. И вот губернатор на связи. Количество вопросов регламентировано для каждого СМИ – оно и понятно, - в противном случае, отвечать на них можно было бы, пожалуй, до сегодняшнего утра.

Первое, что интересовало большинство СМИ, а впрочем, наверное и многих жителей края, что будет с режимом – ужесточат ли или стоит ожидать возврата к обычной жизни? Губернатор пояснил, что все будет зависеть от дальнейшего развития событий и не исключил возможного ужесточения режима на Алтае.

Обрастаю вместе со всеми

Даже не смотря на то. что накануне прошла пресс-конференция «промышленного» вице-губернатора Александра Климина и начальника управления по развитию предпринимательства Александра Евстигнеева, хотелось услышать из уст губернатора, как в нашем регионе поддержат промышленность и бизнес.

Губернатор рассказал, что подавляющее большинство предприятий Алтайского края вернулось к работе, ужесточив условия труда в организациях. Представителям 54 отраслей в регионе разрешено возобновить работу, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических требований, которые доведены в виде рекомендаций до всех организаций. То есть установить санитайзеры, предусмотреть социальную дистанцию, мыть руки… Новые времена и мировая пандемия привели к тому, что об элементарных правилах вынуждены рассказывать губернаторы и президенты.

А вот с парикмахерскими и салонами красоты все по-прежнему сложно.

«В отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, различных учреждений и мест, в которых осуществляется предоставление очных услуг населению, при которых подразумевается тесный контакт исполнителя и потребителя услуги (ведь нельзя же постричь человека на расстоянии или сделать массаж), то, к сожалению, мы не можем преодолеть те требования, которые разработаны санитарными властями нашей страны», - пояснил Виктор Томенко.

То же самое касается видов деятельности, которые подразумевают массовое пребывание людей: торгово-развлекательные центры, объекты культуры и спорта, детские комнаты и многие другие организации пока к работе не допущены.

Журналисты поинтересовались, где в таком случае делает стрижку сам губернатор?

«А где сейчас подстригаться? Пока же нет разрешений на работу ни салонам красоты, ни парикмахерским. Если кто-то и работает, то делает это в нарушение решений Роспотребнадзора и краевых властей, которые действуют на сегодняшний день. Разве я могу куда-то пойти постригаться? Сижу, обрастаю вместе со всеми», - посетовал Виктор Томенко.

Кстати этот ответ алтайского губернатора стал мемом в интернете, пока пресс-конференция еще продолжалась.

Потери будут

Однако, как отметил губернатор, даже у тех, кто вернулся к труду ситуация не стала благостной - сказался предыдущий период простоя и ухудшение макроэкономики в мире.

Как будет выглядеть дальнейшая экономическая ситуация, зависит не только от уже действующих мер поддержки, в том числе обозначенных президентом Владимиром Путиным, но и отношения к ним со стороны представителей бизнеса, преимущественно малого.

«Не залезешь ни в душу, ни в голову к человеку. Какими настроениями прониклись определенная часть наших предпринимателей…» Речь конечно о мелких, крупные управляются по-другому, - уточнил губернатор.

И все настроения действительна важная часть любого бизнеса.

«Кто-то будет искать свою нишу, а кто-то возможно опустит руки. Трудно сказать, сколько наших хозяйствующих субъектов выйдет из этой ситуации. Немалое влияние на итог будет оказывать и продолжительность этого периода. Без сомнений потери будут, они уже есть в экономическом плане, но их масштаб определит дальнейшие обстоятельства, - пояснил Томенко, пообещав использовать все возможности, чтобы поддержать тех, кто пострадал. - Прямых рычагов – тумбочки с деньгами, из которой мы начали всем выдавать средства, - на региональном уровне, к сожалению, нет. Однако объемный комплекс мер, который разработан на федеральном уровне, я надеюсь, поможет многим нашим предпринимателям и работодателям».

Он также выразил уверенность, что в дальнейшем будут приняты дополнительные решения в отношении крупных блоков экономики на уровне федерации.

Что такое высокодотационный

Что касается помощи из краевого бюджета, губернатор напомнил, что бюджет у нас высокодотационный. Как обстоят дела с бюджетом губернатор пояснил буквально на пальцах:

«Вот мы с вами живем в Алтайском крае и хорошо понимаем и экономический потенциал, и экономическую ситуацию, которая сложилась к 2020 году. На этот год принят краевой бюджет, в соответствии с которым предельный объем расходов составляет 118 млрд рублей. 112 млрд рублей доходов регион должен был бы получить в соответствии с планом. Половина этих средств – 56 млрд рублей - деньги, которые дает Алтайскому краю федеральное правительство в виде дотаций, конкретных субсидий или субвенций – специальных денег, которые выделяются на конкретные объекты, работы, реализацию конкретных полномочий. Поэтому, когда мы заводим разговор о том, чтобы помогать кому-то за счет средств краевого бюджета, мы оказываемся в ситуации человека, которого пригласили в гости, а он с собой товарища привел», - пояснил губернатор.

То есть в регионе даже на то, что запланировано реализовать, половины собственных денег не хватает, а предлагается взять на себя еще какие-то обязательства. Как пояснил Виктор Томенко, пока решений о прямой поддержке со стороны правительства края и регионального бюджета не принято.

При этом федеральные решения также отразятся на региональном бюджете. В частности, по словам губернатора, из-за отсрочки платежей, ухудшения экономической ситуации, региональный бюджет недополучит примерно 13 млрд рублей. Также муниципалитеты региона суммарно недополучат порядка 5 млрд рублей. Таким образом, из 76 млрд рублей собственных доходов всех уровней, регион не дополучит порядка 18 млрд рублей. При этом обсуждаются дополнительные меры поддержки, которые на Алтае собираются реализовать, в том числе по согласованию с федеральными ведомствами: снижение арендной платы, льготы по налогу на имущество тем предпринимателям, которые сдают свое имущество в аренду другим хозяйствующим субъектам и предоставляют отсрочку платежа или его уменьшают.

Вполне вероятно пострадают некоторые программы, к примеру инвестиционные. Уже сейчас дано поручение соответствующим ведомствам пересмотреть КАИП – сводить концы с концами, если ситуация будет усугубляться далее, как-то все равно нужно.

К сезону готовимся

Конечно, не только экономическими вопросами ограничились журналисты. Во время конференции губернатор пояснил, что пока заканчивать учебный год раньше не планируют, а неприятности, которые родители отмечали в первые дни дистанционного обучения – не более чем настройка системы. Вообще, по мнению губернатора сам факт продолжения учебы – позитив, вполне вероятно, что после окончания дистанта, найдется какой-то успешный опыт, который затем будет применяться и в обычной жизни.

Готовятся в регионе и к оздоровительному сезону, в каком режиме он пройдет, будет зависеть опять-таки от развития ситуации. Возможно, речь пойдет о пересмотре норм по плотности размещения детей.

Озабочены власти и ситуацией с оздоровительным отдыхов взрослых. Туристические объекты, санатории вынуждены закрыться до 1 июня.

«В кризисной ситуации достоинства становятся недостатками и наоборот: кто плохо развивался тому легче падать – высота не та», - уточнил губернатор.

Белокуриха развита серьезно, как и некоторые другие районы края, получившие признание туристов. Оценка потерь туристической отрасли края оценивается примерно в полтора миллиарда рублей. Планируется провести специальное совещание, на котором обсудить, как можно поддержать отрасль после снятия ограничительных мер. Отрасль важна для региона и тянет за собой целую цепочку предприятий и организаций, которые обеспечивают ее жизнедеятельность, а жителям края представляют рабочие места. Губернатор сравнил ситуацию в туризме с кругами по воде.

Про медиков

«Сегодня большая нагрузка ложится на наших врачей, именно они решают надо или не надо принимать пациента очно… обращаю ваше внимание, что министр здравоохранения региона обратился ко всем медицинским работникам. Чтобы они внимательно относились к потребностям людей», - напомнил губернатор.

Викто Томенко рассказал, что в медицинских учреждениях есть случаи заражения сотрудников. Региональный минздрав позже подтвердил, что единичные случаи есть, но все они не имеют никакого отношения к профессиональной деятельности.

Он заверил, что власти понимают всю тяжесть сложившейся ситуации, однако вынуждены балансировать.

«Сейчас ситуация очень динамичная и живая. К сожалению, мы действуем в режиме серьезнейшей неопределенности. Пока мы надеемся, что в течение 2-3 недель ситуация стабилизируется и начнет затухать. Если она наоборот начнет усугубляться, то придется принимать еще более жесткие меры и еще более настороженно относиться к любым ситуациям возможного контакта людей между собой. Но как только ситуация даст дам возможность хоть немного ослабить вожжи, это будет сделано немедленно», - пообещал Виктор Томенко.

По большому счету, эта пресс-конференция была транслирована гораздо шире, чем это происходит в обычном формате – трансляцию пресс-конференции губернатора смотрели главы и их заместители, которые даже пытались задавать вопросы в чате. Муниципалитеты задавали вопросы, можно ли разрешить охоту в отдельно взятых территориях, на которых не выявлено коронавируса, или можно ли разрешить в столовых семейные поминальные обеды. Ответы на эти вопросы, в принципе, уже есть в тех документах, которые подписаны на краевом и региональном уровне. А закончить текст можно фразой Виктора Томенко из середины пресс-конференции: «Жизнь продолжается. Она в любом случае сильнее любых потрясений».