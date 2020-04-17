Прокуратура возбудила дело в отношении директора школы в Славгороде, собирающего деньги на ремонт

Новости 17.04.2020 9:00 2013

По информации начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Евгения Панкратова, Славгородской межрайонной прокуратурой по поручению краевой прокуратуры проведена проверка фактов, о которых сообщали алтайские СМИ о поборах в Маскимовской общеобразовательной школе Славгородского района.

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Напомним, в марте в СМИ распространилась информация о том, что в Максимовской школе ежегодно собирают деньги на нужны учебного заведения, а недавно еще попросили родителей сброситься на ремонт пола.

Мама двух учеников школы Наталья Лазарева выложила фотографии дневников детей в социальные сети. После обнародования этого факта, пишет МК на Алтае, записи в дневниках были стерты, а женщину попросили «не выносить сор из избы».

Вскоре ею заинтересовались в местном подразделении полиции по делам несовершеннолетних. Женщину вызвали на комиссию и выписали штраф за невыполнение родительский обязанностей.

В результате проверки информация о незаконном взимании денежных средств с родителей учеников на ремонт пола в школе подтвердилась. В отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, по статье «самоуправство». Материалы для рассмотрения направлены в суд, пока они не рассмотрены. Деньги директор возвратил родителям.

Кроме того, установлено, что женщина была незаконно привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении ее к административной ответственности прокурором внесен протест, который в настоящее время рассматривается в Славгородском городском суде.