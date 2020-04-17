Паводок на Алтае: В Красногорском районе подтоплены приусадебные участки

Новости 17.04.2020 8:40 1588

В райцентре Красногорское Алтайского края произошло подтопление приусадебных участков вышедшими на поверхность грунтовыми водами.

Для сбора информации и уточнения обстановки совместно с представителями местной администрациии на месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, также задействована оперативная группа гарнизона. По уточненным данным подтоплено порядка 30 приусадебных участков, расположенных в низине. Организован временный гидропост. Эвакуация населения не проводится. По информации регионального МЧС, на случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения, проведено информирование населения путем подворового обхода.

В других городах и районах региона обстановка стабильная, подтоплений нет. В трех муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой, обусловленной гидрометеорологическими явлениями.