Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы на более поздний срок

Новости 17.04.2020 8:00 2002

Обращение к гражданам об этом прозвучало перед заседанием с постоянными члена Совета безопасности страны 16 апреля.

«Поручаю Министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», - сказал он.

Пока определенной даты, в которую состоится Парад Победы не названо, очевидно, что решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в России и регионах.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш «Бессмертного полка» обязательно будет», - пообещал президент.

По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрировано порядка 28 тысяч случаев коронавируса, более 2500 - выздоровевших и более 230 умерших. В Алтайском крае подтверждено 48 случаев заболевания.