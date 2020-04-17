Завезли извне: зарегистрирован первый случай коронавируса в Республике Алтай

Новости 17.04.2020 7:30 5082

Оперштаб республики Алтай сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в регионе.Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. По информации из источников Политсибру, родственники, – предположительно, жители Барнаула Алтайского края.

Первые проведённые анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование, сообщает сайт республики.

Накануне глава республики Олег Хороходин обратился к жителям, призвав их соблюдать спокойствие и заботится о собственном здоровье.

«Все медицинские учреждения, весь кадровый состав врачей и медработников Республики Алтай готов к любым дальнейшим сценариям, в том числе самым непростым … У нас небольшой регион, у каждого есть родственники, знакомые или друзья во всех районах Республики. Прошу вас распространить информацию о важности оставаться дома до всех, с кем поддерживаете связь», - сказал он.

Также он напомнил, что вся оперативная информация будет доводиться через каналы оперативного штаба и на официальных сайтах правительства Республики Алтай и регионального управления Роспотребнадзора.